La Campagna di vaccinazione antinfluenzale della Asl di Sassari prosegue nel nord ovest della Sardegna con il secondo appuntamento della stagione a Ozieri con gli Open day che oggi ha visto in prima linea un testimonial d’eccezione: l’assessora ai Servizi sociali, Margherita Molinu, che questa mattina si è sottoposta alla somministrazione del vaccino antinfluenzale e ha voluto lanciare un appello alla popolazione: «Io mi vaccino per favorire la vaccinazione di gruppo, così da impedire di portare ai miei familiari e all’ambiente che mi circonda l’infezione. Con la vaccinazione evito eventuali complicanze, tra quelle più importanti non bisogna scordare la polmonite interstiziale che impedisci gli scambi gassosi tra il connettivo del polmone e gli alveoli e per cui il più delle volte si finisce in ospedale, se non in rianimazione».

L’intento della campagna che vede gli amministratori testimonial straordinari è quello di ricordare l’importanza di vaccinarsi con l’obiettivo di rafforzare il messaggio di prevenzione e responsabilità nei confronti della popolazione più fragile, in particolare anziani e persone con patologie croniche. La vaccinazione antinfluenzale è raccomandata e offerta gratuitamente a tutte le persone che corrono il maggior rischio di andare incontro a complicanze come conseguenza della malattia; durante tutta la campagna, oltre al vaccino antinfluenzale verranno offerte anche le vaccinazioni: anti covid, anti pneumococco, anti herpes zoster.

