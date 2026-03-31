La Asl di Sassari potenzia il servizio farmaceutico territoriale di Ozieri che, da questa settimana, oltre al mercoledì, garantirà l’apertura dello sportello e la distribuzione dei farmaci anche nella giornata del giovedì.

L’Azienda sanitaria locale venendo incontro alle esigenze della popolazione, ha così previsto di raddoppiare l’apertura dello sportello che svolge attività di distribuzione diretta dei farmaci, dispositivi medici e alimenti a fini medici speciali a pazienti affetti da particolari e rare forme morbose.

Da questi è giunta la richiesta di assicurare un’apertura dell’attività che possa rispondere alle necessità di utenti che soffrono di alcuni patologie ed hanno bisogno di una risposta immediata. Gli orari di apertura, dal giovedì 2 aprile, sono programmati sia il mercoledì che il giovedì, dalle ore 8.30 alle 13. Ad Ozieri la Farmacia territoriale si trova presso la struttura in Regione San Nicola, quartiere fioristico.

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