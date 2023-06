Sarà presentato il 29 giugno alle 19.30, nella sala consiliare del comune, il progetto della Comunità Energetica Rinnovabile voluto dall'amministrazione comunale di Ozieri guidata dal sindaco, Marco Peralta.

«L'incontro pubblico sarà un momento di approfondimento per comprendere le opportunità che offrono le Comunità Energetiche Rinnovabili dal punto di vista economico, sociale e ambientale ai cittadini - fanno sapere gli amministratori -. Le Comunità Energetiche Rinnovabili sono insiemi di soggetti (enti locali, cittadini, imprese) che collaborano con l'obiettivo di autoprodurre, consumare e gestire l'energia rinnovabile in modo condiviso, generando benefici sociali, ambientali ed economici per tutta la collettività».

«Le Cer sono interessanti modelli di inclusione e collaborazione sociale – proseguono dall’amministrazione – che favoriscono maggiore coesione comunitaria e progettualità virtuose sul territorio oltre a incrementare le possibilità di impiego locale e di sostegno a soggetti in situazioni di povertà energetica. Dal punto di vista ambientale questi meccanismi permettono una riduzione delle emissioni di gas climalteranti come conseguenza dell'incremento di produzione di energia da fonti rinnovabili. I vantaggi economici si possono tradurre, tra gli altri, in un guadagno sull'energia prodotta e condivisa grazie ai meccanismi incentivanti e in agevolazioni fiscali per la realizzazione degli impianti».

