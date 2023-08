Si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale civile di Sassari, il centauro di 37 anni, originario di Tempio, che nel pomeriggio di ieri è rimasto coinvolto nel grave incidente stradale sulla statale 389, al chilometro 20,500.

Era in sella alla sua moto quando alle 16.30 ha perso il controllo del mezzo, uscendo fuori strada e andandosi a schiantare contro un muretto a secco.

Giunti sul posto gli operatori sanitari del 118, viste le gravi condizioni del giovane, hanno richiesto l’intervento immediato dell’elisoccorso che ha trasportato il ferito al Santissima Annunziata di Sassari in codice rosso. Il 37enne ha riportato un grave trauma cranico. Sul posto anche i carabinieri di Pattada e Alà dei Sardi per i rilievi e la viabilità e i Vigili del fuoco di Ozieri per la messa in sicurezza dell’area.

© Riproduzione riservata