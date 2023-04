Questo pomeriggio, in circostanze che rimangono ancora da chiarire, è morto l'ex attaccante dell'Ozierese, Frassati e Pattada Giovanni Carta. Conosciutissimo a Ozieri , aveva 59 anni e faceva l'assicuratore.

Verso le 15 l'ex attaccante, nella sua casa ubicata in località Tramentu (verso Pattada), si apprestava a fare una pennichella al secondo piano, ha armeggiato una persiana ed è caduto nel giardino all'interno della sua abitazione, facendo un volo di qualche metro e rimanendo ucciso sul colpo. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco per le indagini e rilievi di competenza.

Giovanni Carta lascia la moglie Simonetta e i suoi figli Mauro di 27 anni e Valeria di 23. La notizia della sua improvvisa scomparsa ha lasciato attoniti i concittadini. Affranti i suoi ex compagni di squadra della grande Ozierese Anni Ottanta.

«Perdiamo una grande persona, un vero amico - commenta a caldo l'altro ex attaccante dei Canarini Antonello Volpe -. Lascerà un grande vuoto in tutti noi e purtroppo ancora di più nella sua famiglia». E poi: «Non ci sono quasi parole per questa grave perdita - dice Filippo Riu, ex terzino e attuale allenatore dell'Ozierese -. Ci vedevamo spessissimo assieme a tutti gli ex compagni. Giovanni era una persona solare e un grande lavoratore, attaccato ai valori della famiglia».

Prima di Giovanni Carta della ex squadra dell'Ozierese, quella che aveva fatto innamorare migliaia di tifosi, erano scomparsi prematuramente gli ex centrocampisti Guido Cherchi e Luigi Zappareddu.



