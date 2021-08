A Ozieri atto vandalico nel campo sportivo di San Nicola, grande quartiere all'ingresso della cittadina. Ignoti teppisti sono entrati nella struttura e hanno distrutto le strutture in ferro che sostengono le reti delle porte.

Un atto quasi incomprensibile che ha anche richiesto parecchio tempo, con il serio rischio di essere sorpresi. Non è comunque la prima volta che il campo sportivo del popoloso rione viene preso di mira da vandali.

"Perché arrivare a tanto?", si chiede la dirigenza del San Nicola Ozieri, squadra che milita nel campionato di Prima categoria. “Nella nostra società militano centinaia di ragazzi e bambini del quartiere che non meritano questo. Inoltre stamo allestendo una prima squadra competitiva e ignoti se la prendono ancora con noi. Non saranno comunque questi gesti vigliacchi a intimorirci e spegnere il nostro impegno per lo sport e per il quartiere".



