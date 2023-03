Si stanno per chiudere i lavori per la copertura del nuovo campo da tennis, a Ozieri.

Ciò, spiega il sindaco Marco Peralta, «permetterà ai tanti appassionati (grandi e piccoli) di questo meraviglioso sport di avere una nuova struttura fruibile anche per la stagione invernale e di programmare ulteriori attività agonistiche».

«Questo finanziamento era stato approvato dalla nostra amministrazione con la variazione di bilancio del novembre scorso ma solo ultimamente sono iniziati i lavori per un ritardo tecnico - conclude il primo cittadino -. Siamo convinti che sia sempre un buon investimento impiegare risorse pubbliche anche sullo sport, sia per i benefici fisici che per i sani principi di crescita e competizione».

© Riproduzione riservata