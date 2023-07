Il Comune di Ozieri ha consegnato i lavori di “adeguamento e messa in sicurezza del compendio dell’Ippodromo di Chilivani”.

I lavori, per un importo a base d’asta di poco più di 272mila euro, consisteranno principalmente nella ristrutturazione dei box per il ricovero dei cavalli.

«Salvo imprevisti, i lavori dovrebbero essere ultimati in 90 giorni e quindi i box ristrutturati dovrebbero essere consegnati entro l’11 ottobre 2023 - ha dichiarato il sindaco, Marco Peralta -. I lavori fanno parte di un Progetto Generale ben più ampio diviso in tre lotti, questo è il primo lotto funzionale finalizzato al ripristino dell’impianto di illuminazione della pista di galoppo ed i cui restanti 2 Lotti sono in fase di affidamento lavori. Questo importante intervento - conclude Peralta - garantirà all’Ippodromo di progredire notevolmente come struttura e di accedere prioritariamente ai finanziamenti del settore, con notevoli benefici in termini di investimenti, scommesse e tutto l’indotto che comportano».

