La compagnia barracellare di Ozieri sul piede di guerra restituisce 31 tessere all’amministrazione comunale guidata dal sindaco Marco Peralta.

Nella seduta del consiglio comunale la maggioranza, chiamata a ratificare la nomina del comandante dei barracelli, con 7 voti a favore su 14 e quattro schede bianche, ha preferito il secondo degli agenti più votati rispetto al nome scelto dall’assemblea della compagnia.

«In questa votazione, a scrutinio segreto, la maggioranza si spacca perché una parte decide di opporre una timida resistenza all’ennesimo atto di imperio, l’ultimo di una lunga lista», sottolineano gli esponenti del gruppo consiliare di opposizione Ozieri Civica che potrebbero valutare di presentare ricorso per la modalità di scelta.

«La ratifica della nomina del comandante deve avvenire a maggioranza assoluta - spiegano i cinque consiglieri di minoranza, Antonio Luigi Sarobba, Anastasia Ladu, Davide Giordano, Gian Luigi Sotgia e Marco Murgia. «Mai era accaduto che la politica disconoscesse le scelte dell’assemblea dei barracelli che con un clamoroso atto dimostrativo hanno presentato un documento – sottolineano – che fa notare che le scelte di metà della maggioranza contrastano con l’articolo 12 del regolamento della stessa Compagnia».

Per gli esponenti di Ozieri Civica «lo scivolone sui barracelli è molto pesante per la nostra comunità, lo è per il fatto che destabilizza uno dei servizi fondamentali sulla sicurezza alle persone, tanto più in un periodo come questo così delicato per il rischio incendi».

