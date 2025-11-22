È stata sfiorata la tragedia, nella tarda serata di ieri sulla Statale 131: un branco di cinghiali ha invaso la carreggiata, al chilometro 167, sull'altopiano di Campeda, mentre infuriava il maltempo, con la caduta della prima neve. Un automobilista, che procedeva verso Sassari a bordo di un station wagon, si è trovato di fronte il gruppo di animali che vagava nella zona. L'impatto è stato inevitabile.

L'automobilista, fortunatamente, è rimasto illeso, ma poteva essere una tragedia. A terra sono rimasti otto cinghiali, uccisi nell'impatto, sparsi per diversi metri. Subito sono scattate le operazioni di soccorso, con l'arrivo dei vigili del fuoco e della polizia stradale del distaccamento di Macomer.

Il traffico è rimasto momentaneamente bloccato, fino alla rimozione del veicolo interessato e delle carcasse degli animali, quindi con la messa in sicurezza del tratto stradale.

L'invasione di cinghiali, ma anche di altri animali, è un pericolo costante sulla 131. Animali che possono invadere liberamente la carreggiata, priva di qualsiasi tipo di recinzione.

