Alghero torna a illuminarsi di magia. La città, con largo anticipo, si sta preparando ad accogliere il Natale in un’atmosfera calda e luminosa che segna l’inizio ufficiale del viaggio verso il Cap d’Any 2026, grazie alla forte collaborazione con le attività commerciali.

Le luci nel quartiere antico sono infatti già accese e il 28 novembre verranno inaugurati la pista di pattinaggio e i mercatini di Natale. Tra vicoli e piazze faranno la loro comparsa anche le mascotte natalizie: lo Schiaccianoci, l’Omino di pan di zenzero, Babbo Natale, l’Albero di Natale, l’Elfo, il Pinguino e il Pupazzo di neve.

Veri e propri “pupazzoni” giganti che accompagneranno grandi e piccoli nella magia delle festività. Il grande albero di Natale si accenderà come sempre il 7 dicembre, alla vigilia dell’Immacolata.

«Alghero continua a brillare, e con essa si accende il desiderio di stare insieme, di tornare a vivere gli spazi della città con gioia e meraviglia. Questa anteprima di luci e iniziative è un invito a lasciarsi sorprendere e condividere il calore delle feste. È lo spirito che ci accompagnerà fino al Cap d’Any 2026, un percorso fatto di emozioni, partecipazione e comunità», afferma Graziano Porcu, presidente della Fondazione Alghero.

