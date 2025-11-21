L’Azienda speciale Parco di Porto Conte ha pubblicato l’avviso per la nomina dei membri della Consulta del Parco, l’organo consultivo che supporta l’Ente nelle attività di programmazione, indirizzo e regolamentazione. La Consulta sarà eletta dall’Assemblea secondo quanto previsto dallo Statuto e resterà in carica per tutta la durata del mandato assembleare. Sarà composta da un massimo di sei membri e presieduta dalla direzione del Parco di Porto Conte e dell’Area Marina Protetta Capo Caccia - Isola Piana. Possono presentare domanda, entro il 12 dicembre, i rappresentanti legali di associazioni ecologiche e naturalistiche riconosciute; categorie dell’artigianato e del commercio; organizzazioni sindacali e associazioni culturali e sportive.

«Con la pubblicazione di questo avviso - dichiara il presidente Emiliano Orrù - proseguiamo nel percorso di partecipazione e apertura che riteniamo fondamentale per una gestione moderna e condivisa del Parco. La Consulta è uno strumento essenziale attraverso cui il territorio può contribuire alla definizione delle politiche di crescita, tutela e valorizzazione ambientale. Invito tutte le realtà associative a partecipare: una governance efficace nasce dal confronto e dalla collaborazione tra le diverse anime del territorio».

