Consulta del Parco di Porto Conte, domande entro il 12 dicembreAvviso per la nomina dei membri dell’organo consultivo che supporta l’Ente
L’Azienda speciale Parco di Porto Conte ha pubblicato l’avviso per la nomina dei membri della Consulta del Parco, l’organo consultivo che supporta l’Ente nelle attività di programmazione, indirizzo e regolamentazione. La Consulta sarà eletta dall’Assemblea secondo quanto previsto dallo Statuto e resterà in carica per tutta la durata del mandato assembleare. Sarà composta da un massimo di sei membri e presieduta dalla direzione del Parco di Porto Conte e dell’Area Marina Protetta Capo Caccia - Isola Piana. Possono presentare domanda, entro il 12 dicembre, i rappresentanti legali di associazioni ecologiche e naturalistiche riconosciute; categorie dell’artigianato e del commercio; organizzazioni sindacali e associazioni culturali e sportive.
«Con la pubblicazione di questo avviso - dichiara il presidente Emiliano Orrù - proseguiamo nel percorso di partecipazione e apertura che riteniamo fondamentale per una gestione moderna e condivisa del Parco. La Consulta è uno strumento essenziale attraverso cui il territorio può contribuire alla definizione delle politiche di crescita, tutela e valorizzazione ambientale. Invito tutte le realtà associative a partecipare: una governance efficace nasce dal confronto e dalla collaborazione tra le diverse anime del territorio».