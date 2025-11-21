Dopo il grande interesse registrato lo scorso anno, Porto Conte Ricerche rilancia con la seconda edizione di “Birra: un percorso di filiera”, la giornata di studio dedicata all’evoluzione del comparto della birra artigianale. L’appuntamento è fissato per lunedì 24 novembre, dalle 10.30, nella sede di Tramariglio. L’obiettivo dell’iniziativa è offrire un approfondimento tecnico-scientifico su ogni fase della produzione, condividendo i risultati dei più recenti progetti di ricerca sviluppati a livello regionale e nazionale. Il focus centrale sarà l’innovazione lungo l’intera filiera, con interventi che toccheranno la produzione dell’orzo e la sua trasformazione in malto, le nuove tecnologie di maltazione, il ruolo strategico dei lieviti e le loro interazioni con le materie prime e l’evoluzione della comunicazione e del marketing nel mondo brassicolo. Tra i relatori Antonella Costantini del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria, Giovanni De Francesco del Centro di Eccellenza della Ricerca sulla Birra dell’Università di Perugia, Gianluca Zanini, titolare della ditta Zanini, Paola Pagani della redazione della rivista “Imbottigliamento”. A loro si affiancheranno i ricercatori di Porto Conte Ricerche, impegnati da anni nello sviluppo e nell’innovazione della filiera brassicola in Sardegna.

