Viola la misura degli arresti domiciliari e viene rintracciato in pizzeria. L’episodio si è verificato la notte scorsa a Ossi, dove l’uomo era stato arrestato il 27 dicembre scorso per il reato di detenzione abusiva di arma da fuoco. I carabinieri della stazione locale lo hanno trovato all’interno dell’attività commerciale in violazione degli obblighi di detenzione. La Procura della Repubblica di Sassari ne ha disposto l’arresto per evasione in flagranza di reato e il trasferimento nel carcere di Bancali a seguito di convalida del giudice del Tribunale di Sassari.

© Riproduzione riservata