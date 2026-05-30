Proseguono incessanti i lavori di efficientamento delle reti idriche a Sassari da parte di Abbanoa. Lunedì 1° giugno i tecnici effettueranno attiveranno il terzo e il quarto tratto della nuova rete realizzata in viale Caprera, all’altezza degli incroci con via Vittorio Veneto e via Piave. Dalle 8 alle 18 sarà necessario sospendere l’erogazione idrica sulla condotta distributrice a servizio dei quartieri di Luna E Sole, Cappuccini, Monte Rosello Medio, Sassari 2 e Badde Pedrosa. Questo porterà a cali di pressione e temporanee interruzioni nelle zone citate. Allo stesso tempo si installeranno alcune nuove apparecchiature nella rete idrica in via Principessa Iolanda. Di conseguenza, tra le 8 e le 20, potranno verificarsi cali di pressione e temporanee interruzioni dell’erogazione nelle vie Principessa Iolanda, Fancello, Buccari e vicolo San Francesco. Il servizio riprenderà a pieno regime a conclusione degli interventi.

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