Ruba il cellulare a una coetanea durante una gita scolastica a Barcellona e viene scoperto dai carabinieri.

I militari di Ossi hanno denunciato in stato di libertà un ragazzo, accusato di ricettazione, dopo aver rintracciato il telefonino grazie ad accertamenti tecnici e averne localizzato la presenza nell’abitazione del giovane.

Nel corso della successiva perquisizione domiciliare, il cellulare è stato trovato nella camera da letto dell’indagato. Il dispositivo è stato quindi restituito alla ragazza derubata, che ha accolto la notizia con grande emozione: per lei il telefono ha infatti un valore che va oltre quello materiale, rappresenta, infatti, un ausilio sanitario indispensabile per la gestione di una specifica condizione di salute.

© Riproduzione riservata