L’amministrazione comunale di Ossi mette nero su bianco l’acquisto del Palazzo Tilocca. Venerdì pomeriggio è stato firmato il contratto preliminare di compravendita dell’edificio e sono state consegnate le chiavi al Comune di Ossi. Un obiettivo raggiunto dal sindaco Pasquale Lubinu, che aveva lavorato per concludere l’accordo dal primo giorno del suo mandato amministrativo.

Nel mese di giugno con il nuovo ciclo della programmazione di fondi europei si apriranno varie possibilità per trasformare l’imponente struttura in un luogo al servizio della comunità. Nel seminterrato troveranno spazio garages, magazzini e locali tecnici, nell’ultimo piano un centro di documentazione sull’età prenuragica e nuragica con sale studio, laboratori, mentre nel piano terra e nel primo piano ci potrà essere una destinazione di tipo sanitario o culturale.

Infine, la terrazza panoramica potrebbe essere destinata alla realizzazione di un altro spazio importante, in considerazione della ulteriore volumetria. Il primo obiettivo è perfezionare il passaggio di proprietà prima della nuova fase di programmazione dei fondi europei.

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