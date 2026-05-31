Un terzo pretendente nella corsa a sindaco del paese di Ossi. Si chiama Maddalena Corrias, 56 anni, con la sua lista “Forza del Popolo”, che si inserisce nella competizione elettorale tra Pasquale Lubinu, sindaco uscente, alfiere di Insieme per Ossi, e Vittorio Cau, guida di Viviamo Ossi. Corrias, dottore tecnico sanitario, appare come l’outsider destinato a offrire una variabile importante nel confronto, anche perché l’unica del trio a rappresentare una chiave dichiaratamente politica. “Noi siamo al servizio della popolazione- afferma- e intendiamo andare incontro alla loro volontà”. Per l’aspirante prima cittadina si tratta dell’esordio alle amministrative nel paese del Coros. “Le nostre accentrature- spiega le linee del programma- saranno sul benessere e la partecipazione. I focus principali sono sul turismo e il decoro”. Aspira nello specifico a un “turismo fidelizzato”, “destagionalizzato” e riferisce di aver trovato bandi da 11 milioni di euro proprio in quest’ambito. “Punteremo a servizi navetta che accompagnino i visitatori in paese”, aggiunge, annunciando: “Vogliamo creare un marchio turistico”. L’altra direttrice del programma riguarda lo sport. “Sarebbe interessante anche creare un tavolo di lavoro per realizzare un vivaio insieme alla Torres”, riflette. Nell’attenzione per il cittadino si inserisce pure, oltre alla ricerca di vantaggi fiscali, l’ipotesi baratto amministrativo, ovvero dei contratti tra il Comune e il cittadino con cui si cerca di risolvere situazioni debitorie. Spazio poi al decoro e alla manutenzione, due aspetti che Corrias trova carenti a Ossi, in un’ottica di cura complessiva del territorio. E sulla squadra che, nel caso venisse eletta, la supporterà la 56enne parla di candidati non ossesi, dal laureato in Economia e Commercio al medico all’amministrativo in pensione. “Non si tratta di persone improvvisate ma di futuri consiglieri con competenze specifiche e con cui possiamo fare tanto e subito”. D’altra parte Corrias ricorda che si sta preparando da tempo al compito, avendo seguito diversi corsi di formazione sugli enti locali oltre a conoscere il funzionamento dell’organo amministrativo. Quanto alla vocazione politica di Forza del Popolo chiarisce: “Non siamo né a destra né a sinistra ma moderati. Siamo socialisti cristiani”. Intanto percepisce in paese la curiosità e l’interesse nei confronti della sua proposta. “Vedo positività e sorpresa- sottolinea- Mi dicono che sono molto coraggiosa”. Promette un esecutivo “autorevole e non autoritario”, ribadendo l’idea principale. “Sottoporremo le idee alla popolazione chiedendo loro che cosa ne pensino”. Maddalena Corrias e Forza del Popolo puntano così a prendere le redini del paese dove, per inciso, nessuna donna ha mai ricoperto il ruolo di sindaca.

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