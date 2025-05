Condannato a otto mesi per le lesioni procurate a un 17enne nel 2022. La sentenza è stata emessa, oggi in tribunale a Sassari dalla giudice Anna Pintore, nei confronti di un 37enne al tempo buttafuori della discoteca Blu Star a Ossi. Secondo le accuse l’uomo avrebbe portato il minore nel privé del locale con altre persone non identificate colpendolo con pugni, calci e schiaffi. Una specie di “lezione” impartita perché il ragazzo, forse alterato dall’alcol, avrebbe disturbato gli avventori lanciando ghiaccio e bicchieri.

Nel corso della discussione il pm Antonio Pala ha riferito che l’episodio era certo così come l’aggressione, certificata da 5 giorni di prognosi al pronto soccorso. Ma se per il 37enne la responsabilità, a parere dell’accusa, era certa, non si poteva dire altrettanto del secondo imputato, un 54enne, la cui presenza all’interno della saletta non era stata appurata e per questo il magistrato ne ha chiesto l’assoluzione con formula dubitativa. L’avvocato di parte civile, Emiliano Alfonso, ha rimarcato come le condotte del 54enne fossero state frettolose e di come fosse sembrato che nessuno si preoccupasse delle presunte violenze.

E se per il legale, che ha chiesto 3mila euro di provvisionale, anche la persona più anziana doveva essere inclusa nel giudizio finale, l’avvocato della difesa Umberto Carboni ha respinto gli addebiti al suo assistito sostenendo come non ci fossero prove. Tania Decortes, legale del 37enne, si è soffermata sulle tante affermazioni contraddittorie fatte dalla parte offesa e dalle amiche che erano con lui nel corso di quella serata. Incoerenze che rendevano poco credibile il quadro dell’accusa, anche considerando come le condizioni fisiche del giovane fossero incompatibili con la dinamica raccontata. La giudice ha assolto il secondo imputato mentre il primo è stato condannato anche al pagamento di 800 euro di risarcimento.

