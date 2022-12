Anche quest’anno Ossi apre le porte alla magia del Natale. Nel suggestivo contesto del Parco di Fundone sono stati inaugurati i mercatini di Natale, curati da Memorabili Eventi Wedding & Event Planner, che ha realizzato un vero e proprio sogno natalizio con casette di legno, luci e tanta creatività.

A tagliare il nastro l’assessora comunale alla Cultura Maria Laura Serra che, con la collaborazione delle associazioni locali, ha lavorato alla realizzazione del progetto. «L’Amministrazione comunale crede fortemente nelle potenzialità del Parco di Fundone ed ha voluto che anche quest’anno venissero realizzati al suo interno i mercatini - ha affermato l’assessora -. Vorremo che Ossi diventi un punto di riferimento importante in Sardegna per tutto ciò che riguarda il Natale».

Dopo il grande successo della prima settimana, il villaggio di Babbo Natale al parco di Fundone si prepara per offrire un calendario ricco di appuntamenti. Con musica, clown, passeggiate sui pony, giochi di fuoco, caccia al tesoro e magia. La sfilata di mercoledì 7 dicembre ha dato inizio alla lunga festa che si concluderà il giorno della vigilia con il concerto di Natale del coro Lux Nova.

