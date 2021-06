Lo scorso mese di gennaio, il Nord Sardegna è stato colpito da una serie di abbondanti precipitazioni che avevano creato non pochi disagi alla circolazione stradale.

Tra le strade maggiormente interessate la provinciale 97 che collega Ossi con Florinas e Banari con Ittiri. A cedere è stato il chilometro 5,5 poco dopo i ruderi della Chiesa campestre di Santa Margherita. Un tratto viario che già in passato, addirittura già a partire dagli anni sessanta del secolo scorso, era stato interessato da cedimenti, l’ultimo dei quali aveva costretto gli automobilisti a percorrerlo a senso unico alternato a causa del crollo di un lato. Poi le piogge hanno fatto il resto e, di conseguenza, è arrivata la chiusura della strada.

Il comune di Ossi e il sindaco Pasquale Lubinu si sono subito attivati per il ripristino della strada, e ora la buona notizia: la Provincia di Sassari ha deciso di mettere a disposizione 280mila euro.

“La Provincia è stata tempestiva – ha dichiarato il primo cittadino –: ha dato subito l’incarico per fare la progettazione e il progetto è stato predisposto in questi cinque mesi. Adesso si tratta di fare la gara d’appalto che, presumo, sia con procedura d’urgenza, quindi dovremo cavarcela abbastanza in fretta. Spero che possa essere riaperta al più presto, l’ultima volta ci sono voluti sette anni. Se si riesce in un anno siamo tutti più contenti. Si spera per la prossima primavera”.

