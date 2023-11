La corte d'appello di Sassari ha disposto il non luogo a procedere per le tre persone accusate di epidemia e omicidio colposi in relazione ai 14 morti per Covid di Villa Gardenia a Ossi nel 2020.

Oggi la decisione del collegio presieduto da Salvatore Marinaro, a latere Maria Grixoni e Marina Capitta, che in questo modo conferma il proscioglimento deliberato dal gup Sergio De Luca lo scorso febbraio. Assolti quindi gli imputati, difesi dai legali Liliana Pintus e Luigi Esposito, Franca Chessa, presidente della Coopas, che gestisce la casa di riposo, Giovanna Baralla, direttrice della struttura, e Marco Sannino, responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Secondo l'imputazione, i tre non avrebbero compiuto le azioni necessarie per impedire il diffondersi del virus propagatosi tra l'aprile e il maggio di tre anni fa. Accuse però cadute anche in Appello.

