Un intervento atteso da molti anni dalle famiglie degli unici sei appartamenti comunali di edilizia residenziale pubblica rimasti ad Oschiri, costruiti negli anni 60, tutti ubicati in una palazzina nella circonvallazione di San Pietro (gli altri appartamenti di edilizia residenziale pubblica della cittadina sono stati costruiti successivamente da altri Enti e riscattati da tempo dai loro legittimi titolari).

La Giunta comunale di Oschiri ha infatti ricevuto dalla Regione 550mila euro per la riqualificazione dei 6 appartamenti popolari, somma ricavata dai fondi del Pnrr. Gli interventi riguarderanno il rifacimento delle facciate, la realizzazione del cappotto termico, il rifacimento completo del tetto e la sostituzione di tutti gli infissi. La Giunta comunale di Oschiri ha anche approvato il progetto esecutivo dell'opera. Che presto andrà in appalto.

"Come Amministrazione abbiamo partecipato ad un bando regionale per una riqualificazione di stabili di edilizia residenziale pubblica, datati nel tempo, a cui tenevamo molto - commenta il sindaco di Oschiri Roberto Carta -. Ci è stata accreditata dalla Regione la somma ed abbiamo subito redatto il progetto esecutivo, pur avendo tempo sino al 31 dicembre. Contiamo entro la fine del mese di ottobre di preparare il bando di gara, accelerando quindi al massimo le procedure per l'inizio dei lavori, che le sei famiglie in oggetto aspettano da molto tempo".



© Riproduzione riservata