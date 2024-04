Si sono concluse nei giorni scorsi le attività del progetto di Orientamento in uscita, promosso dal servizio InformaCittadino del Comune di Castelsardo, in collaborazione con il liceo scientifico locale.

Grazie alla sinergia e alla collaborazione in atto da diversi anni, tra InformaCittadino e scuola, anche per l’anno scolastico 2023-2024, è stato possibile realizzare un percorso articolato, rivolto agli studenti delle classi quinte del corso Scientifico e Linguistico.

Le attività, partite nel mese di dicembre 2023, si sono concluse dopo 6 moduli di attività. Gli studenti hanno avuto la possibilità di avere in classe, a loro disposizione, consulenti specializzati e incontri inerenti le materie di interesse per il post diploma e precisamente: il sistema universitario in Italia e le provvidenze degli enti di diritto allo studio universitario: a cura di Alessandro Ghisaura (Coordinatore Informacittadino Castelsardo); le agenzie interinali e l’accesso al mercato del lavoro-Come accedere al mercato del lavoro e gestire il colloquio: a cura di Speranza Pinna responsabile Agenzia Interinale GiGrouP di Sassari; l’offerta formativa degli Its- Istituti tecnici superiori a cura delle 5 fondazioni ITS presenti in Sardegna e la Giornata tipo universitaria, promossa direttamente a Sassari, dall’InformaCittadino, in collaborazione con il Servizio Orientamento dell’Università di Sassari e il Servizio Mensa dell’ERSU di Sassari.

I ragazzi hanno vissuto una mattinata tipo, incontri con i tutor dell’Orientamento dell’ateneo sassarese, e a chiusura, il pranzo presso la mensa universitaria dell’Ersu di Sassari, in compagnia di tutti gli studenti oggi frequentanti l’ateneo.

