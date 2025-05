Paura nel pomeriggio di oggi a Orani, dove una bambina di 6 anni è stata investita da un fuoristrada mentre si trovava in via Roma. L’incidente è avvenuto intorno alle 17:30 e ha subito attirato l’attenzione dei passanti e dei residenti.

La piccola, dopo l’impatto, è stata soccorsa tempestivamente dal personale del 118 e trasferita con l’elisoccorso al Pronto Soccorso pediatrico dell’ospedale San Francesco di Nuoro. Fortunatamente, le sue condizioni non destano preoccupazione: la bambina non è in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Orani, che hanno effettuato i rilievi e stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto. L’episodio ha scosso la comunità, ma il tempestivo intervento dei soccorsi ha evitato conseguenze più gravi.

© Riproduzione riservata