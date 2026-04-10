Cinque quintali di rifiuti spiaggiati, trascinati dalle mareggiate invernali dalle coste francesi e spagnole agli arenili dell’isola dell’Asinara ripulite grazie all’importante iniziativa dell’associzione onlus Plastic Free protagonista della giornata dedicata alla tutela dell’ambiente.

Oltre 150 volontari che arrivano dai comuni che si affacciano sul Golfo dell’Asinara e dal Nord Sardegna si sono uniti con un unico obiettivo: contribuire alla salvaguardia di uno dei luoghi più preziosi del nostro territorio, attraverso un gesto condiviso ma fondamentale per la salvaguardia dell’isola. Nessuno si è tirato indietro alla proposta della sindaca di Stintino, Rita Vallebella, una idea accolta con favore dal presidente del Parco nazionale dell’Asinara, Gianluca Mureddu che, insieme al direttore Vittorio Gazale, la consigliera del direttivo Ilaria Faedda, l’assessore all’Ambiente, Massimiliano Ledda, gli assessori di Castelsardo, Christian Speziga, Maria Speranza Frassetto e Grazia Lorenzoni, e i rappresentanti delle amministrazioni di Sorso, Sennori, Alghero, Sassari, Badesi, Aggius, Santa Teresa, hanno setacciato i litorali di Stretti, Fornelli e Trabuccato, dove sono stati raccolti rifiuti di vario genere, in prevalenza plastica ma anche pezzi di legno e copertoni di auto.

La partenza del traghetto Sara D da Porto Torres questa mattina alle 8.30, e da Stintino alla stessa ora. Il ritrovo a Cala Reale dove è partita l’operazione di pulizia, maglietta blu Palstic Free, buste e guanti forniti dagli organizzatori per una giornata di impegno e di comunità. Oltre due ore di raccolta per restituire valore ad un patrimonio unico.

«Questa iniziativa nasce da una unione territoriale voluta dai referenti di Plastic Free, sulla spinta della sindaca di Stintino, Rita Vallebella, - spiega il presidente del Parco, Gianluca Mureddu - e rappresenta il simbolo di un territorio che si muove insieme per perseguire come ultimo obiettivo quello di salvaguardare un’isola nota per il suo delicato ambiente, un evento capace di trasmettere un messaggio di unità e di condivisione nella tutela dei valori legati alla tutela ambientale».

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