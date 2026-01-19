Ha riscosso grande partecipazione e ampio consenso l’iniziativa del Planetario itinerante ospitata venerdì 16 gennaio presso il Liceo Scientifico e Linguistico di Castelsardo. L’evento, promosso dall’Amministrazione Comunale di Castelsardo e realizzato in stretta sinergia con l’Istituto “Mario Paglietti” e la Società Astronomica Turritana, ha rappresentato un momento centrale delle attività legate all’Open Day del Liceo, attirando famiglie e cittadini da tutto il territorio.

La struttura, allestita nella palestra dell’Istituto, ha permesso ai visitatori di vivere un’esperienza immersiva tra costellazioni e fenomeni celesti, trasformando la scuola in un centro di aggregazione dedicato alla divulgazione scientifica. Accanto alle proiezioni astronomiche, l’Open Day ha messo in luce la vitalità dei laboratori didattici: di particolare rilievo l'attività dedicata alla modellazione digitale e alla stampa 3D, dove gli studenti hanno mostrato in tempo reale il processo di creazione di modelli tridimensionali, dando prova della capacità della scuola di integrare tecnologie moderne e competenze pratiche.

Un ulteriore elemento distintivo dell’offerta formativa del Liceo Paglietti è rappresentato dal forte impegno nei programmi di internazionalizzazione. L’Istituto è, infatti, attivamente coinvolto nei progetti Erasmus+ che offrono agli studenti concrete opportunità di mobilità in ambito europeo, con soggiorni di studio in vari Paesi europei. Queste esperienze, che prevedono periodi di permanenza sia di breve sia di lunga durata, vengono affiancate da gemellaggi e scambi culturali volti a potenziare le competenze linguistiche e la crescita interculturale dei ragazzi.

Il successo dell’iniziativa conferma l’efficacia della collaborazione tra l’Amministrazione comunale e le istituzioni scolastiche, consolidando il ruolo del Liceo come presidio educativo e culturale strategico. Gli indirizzi scientifico e linguistico si confermano un punto di riferimento per l'intero circondario, proponendo una didattica attenta all’innovazione e aperta a una dimensione europea, capace di contribuire allo sviluppo sociale della comunità di Castelsardo e dei comuni limitrofi.

