Il Liceo Scientifico e delle Scienze Umane “E. Fermi” di Alghero apre le porte a studenti e famiglie sabato 17 gennaio e sabato 31 gennaio, dalle 16 alle 19, trasformando l’istituto in una grande agorà animata da mostre, eventi, rappresentazioni e attività laboratoriali curate dagli stessi studenti. Grazie ai fondi del Pnrr, la scuola ha compiuto un importante salto tecnologico: è stata realizzata un’aula tematica per le scienze umane, un nuovo laboratorio, e tutte le classi sono ora dotate di schermi touch, visori, droni e attrezzature digitali di ultima generazione.

Tra le novità più attese, l’incubatore d’impresa, una moderna Aula 4.0 nata in collaborazione con Fondazione Sardegna ed altri enti, dove durante l’anno scolastico imprenditori e professionisti guidano gli studenti nello sviluppo delle loro idee. Nei laboratori di Chimica, Biologia e Fisica sarà possibile diventare “scienziati per un giorno”: il laboratorio di Fisica, completamente rinnovato, offre un ambiente modulare e interattivo con kit tematici, schede Arduino e Makey Makey per imparare a programmare e costruire circuiti.

Tra le dotazioni anche strumenti digitali per l’analisi sperimentale dei fenomeni fisici e visori per la realtà aumentata, che permetteranno di esplorare concetti complessi attraverso simulazioni immersive. Immancabile la presenza dell’umanoide Nao, protagonista di progetti con il museo Musa e della Nao Challenge nazionale. Durante l’Open Day sarà inoltre possibile conoscere i progetti europei, le esperienze Erasmus, le competizioni di filosofia, scienze, chimica e matematica, oltre alle collaborazioni con le facoltà scientifiche e ingegneristiche dell’Università di Cagliari, ospitate anche quest’anno all’interno del liceo.

Il Liceo Fermi si conferma una scuola aperta e inclusiva, attenta agli studenti stranieri e alla mobilità internazionale. Spazio anche alle attività extracurricolari: certificazioni di lingua inglese, teatro, musica, scacchi, diritto e cittadinanza, sport, educazione alla salute e partecipazione ai concorsi.

© Riproduzione riservata