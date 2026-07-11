La onde alte due metri e le condizioni marine rese ancora più insidiose dal forte vento di maestrale, con raffiche di circa 40 chilometri orari, hanno messo in difficoltà alcuni bagnanti nella spiaggia affollata di Balai, sul litorale di Porto Torres. Nel pomeriggio, intorno alle 16.30, un ragazzo di 15 anni, dopo un tuffo in acqua si è spinto troppo al largo, allontanandosi dalla riva trascinato dalle correnti. In difficoltà non è riuscito a rientrare verso la battigia e con fatica ha richiesto l’intervento del personale di salvataggio.

Grazie alla prontezza del bagnino Mauro Matteo, avvistata la situazione di pericolo, si è prontamente attivato in acqua per raggiungere il ragazzo con l’ausilio del rescue tube, il tubo galleggiante di salvataggio e adoperandosi con tecniche di traino è riuscito a recuperare il 15enne e a riportarlo a riva in condizioni di sicurezza. Per fortuna solo tanto spavento. Il ragazzo non ha subito alcuna lesione e seppure visibilmente provato dallo sforzo e dallo stato di agitazione è stato riconsegnato ai familiari presenti. Sempre questo pomeriggio un altro intervento di emergenza per il recupero di una ragazza di 14 anni, sempre con le stesse dinamiche.

«L’intervento si è concluso con professionalità e tempestività da parte del bagnino- spiegano i responsabili Vosma, la cooperativa che gestisce il servizio a PortoTorres. «Restano confermate le raccomandazioni a tutti gli utenti del mare di prestare particolare attenzione in presenza di vento e maestrale evitando di allontanarsi troppo dalla riva». Sul posto anche i militari della Guardia costiera che hanno invitato i bagnanti ad uscire dall'acqua.

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