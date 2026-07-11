La Asl di Sassari potenzia il servizio di Guardia Medica dedicato ai turisti delle coste del Nord ovest Sardegna: da lunedì saranno attivati gli ambulatori di Platamona e Alghero e verranno rafforzati gli ambulatori di Castelsardo e Stintino. Si tratta di ambulatori con lo scopo di assicurare l’assistenza sanitaria di base ai non residenti.

Le prestazioni sono effettuate a pagamento secondo il tariffario stabilito dalla Regione Sardegna. Per ogni prestazione erogata verrà rilasciato un promemoria per il pagamento. Le sedi delle Guardie mediche Turistiche saranno ad Alghero con apertura il 13 luglio presso il pronto soccorso dell’ospedale civile in via Don Minzoni, angolo via Fleming, con orario di apertura il lunedì e mercoledì dalle ore 10 alle 17, mentre venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 18. A Castelsardo la sede e’ nel porto turistico accanto al 118, mentre a Platamona, dove sarà aperto da lunedì 13 luglio, la postazione è in via della Torre 5, a Stintino presso l’Hotel Roccaruja, in via Angelo Moratti. Il servizio in queste località è stato potenziato per via del numero crescente di turisti.

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