Ammessi come parte civile nel procedimento per omicidio stradale. In tribunale a Sassari, e in sede di abbreviato, si sta tenendo il procedimento relativo alla morte di Paola Sanna, la 26enne di Cagliari deceduta nell’agosto 2024, nello scontro frontale con un’autovettura Honda che procedeva in direzione di Alghero sulla SS291. Il gup Gian Paolo Piana ha ammesso la costituzione di parte civile dell’Associazione Familiari e Vittime della Strada, che ha sede legale a Milano, ed è rappresentata e difesa a Sassari dagli avvocati Gabriella Marogna e Alessandro Fiori. Il conducente della autovettura giapponese, a bordo con altre persone tutte turiste, è accusato di aver imboccato la strada contromano. A difenderlo l’avvocato Umberto Carboni.

L’Associazione ha ricevuto il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Interno, del Ministero della Giustizia, del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e della Polizia di Stato con i quali collabora. Le somme richieste come risarcimento per statuto devono essere destinate alla realizzazione dei progetti di educazione stradale in collaborazione con la polizia di Stato, partner dell’associazione, gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna del Ministero della Giustizia e con gli enti e le associazioni locali interessate a sensibilizzare i cittadini sulla sicurezza stradale.

