In questi mesi, nell’Area marina protetta dell’isola Asinara, ricercatori e pescatori hanno unito le proprie forze per dare vita ad una strategia per il controllo costante del "marine litter”, causa di innumerevoli danni alla vita marina e anche fonte di impatti negativi sulla pesca e sull’economia locale.

Domani, 12 ottobre, nella sede amministrativa dell’Ente Parco nazionale Asinara, a Porto Torres, ci sarà il convegno finale del progetto, promosso dall’Università di Sassari e finanziato dal programma PO FEAMP 2014-2020, “Creazione di una strategia per il monitoraggio del marine litter nell’Area Marina Protetta dell’Isola Asinara con il coinvolgimento dei pescatori”. Sarà l’occasione per presentare e raccontare tali risultati, tra i quali spicca il test di un applicativo tecnologico per la segnalazione del marine litter: l’app SeaWasteResarch è infatti uno dei frutti della collaborazione con i pescatori.

Tra i principali output del progetto, coordinato da Donatella Carboni, Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali dell’Università di Sassari, è emersa anche l’importanza cruciale dell’educazione ambientale e della “citizen science”, di possibili strumenti di governance in tema di tutela degli ecosistemi costieri, gestione rifiuti e inclusione e valorizzazione del ruolo dei pescatori nel sistema di mitigazione del marine litter, in linea con la legge Salvamare.

Durante il convegno (dalle 9.30 alle 17.30), interverranno esperti nazionali e internazionali sulla tematica, con la presenza dell’Università di Maryland, del Cursa e di Ispra. Saranno presenti Vittorio Gazale e Giancarlo Muntoni, direttore e commissario del Parco Nazionale dell’Asinara, Gavino Mariotti, magnifico rettore dell’Università di Sassari, Massimo Onofri, direttore del Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali Università di Sassari, Benedetto Sechi, presidente Flag Nord Sardegna, Giuseppe Cannarile, comandante della Capitaneria di Porto Torres, Massimo Mulas, sindaco di Porto Torres e Rita Vallebella, sindaco di Stintino.

