Conclusi i lavori a Sassari della piazzetta tra via Brigata Sassari e via Torre Tonda. Un intervento da 252mila euro, progettato dalla precedente giunta e concretizzato dall’attuale, che ha portato alla realizzazione di nuove pavimentazioni in trachite e granito, un’aiuola centrale con sedute, un sistema di raccolta delle acque piovane e l’impianto di illuminazione. Azzerati poi i dislivelli, eliminate le barriere architettoniche, così da avere una superficie in continuità tra le due aree, e valorizzato l’albero simbolo dello slargo. L’opera potrebbe avere altri esempi in città perché l’amministrazione comunale vuole, dichiara il sindaco, Giuseppe Mascia, “una graduale, ragionata e condivisa realizzazione di isole pedonali nelle aree più adatte del centro, per favorire la riqualificazione degli spazi pubblici e agevolare le attività commerciali circostanti”. “Certi cambiamenti- continua il primo cittadino- devono essere graduali e devono favorire la fruibilità e la vitalità della nostra città, e per questo devono essere il frutto di percorsi di condivisione con commercianti, residenti e altri portatori di interessi collettivi”. “La piazza- aggiunge Massimo Rizzu, assessore alle Infrastrutture della mobilità e traffico, che ha gestito i lavori- può ora diventare un luogo di ritrovo e aggregazione, trasformando un semplice luogo di passaggio e favorendo la socialità, condizione essenziale per proseguire verso l’obiettivo della rigenerazione sociale, economica e urbana della città, iniziando dal centro per poi coinvolgere anche altri quartieri che potenzialmente hanno questa stessa vocazione”. Il prossimo mercoledì 29 luglio, alle 17, è prevista una inaugurazione con i commercianti, i clienti, gli abitanti della zona, gli operai che hanno costruito la piazzetta, e gli amministratori comunali.

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