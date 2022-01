Un altro guasto all’acquedotto del Coghinas 2, un’altra emergenza idrica che acutizza i disagi vissuti in questo fine settimana in alcuni centri del sassarese. L’Enas, Ente acque della Sardegna, ha comunicato questa mattina che si è verificata una nuova rottura alla rete già interessata da un precedente cedimento nella notte tra venerdì e sabato.

A Porto Torres è stata attivata l’integrazione dei 5 pozzi locali, concentrati nella zona di Li Pidriazzi e Li Lioni, in grado di garantire soltanto parzialmente il fabbisogno del centro abitato. Pertanto permangono disservizi fino a conclusione della riparazione della condotta dell’Enas e al riavvio degli impianti, che probabilmente avverrà domani.

Nel frattempo ci saranno 3 autobotti: all'hub vaccinale dello Spirito Santo, al campo sportivo di via delle Vigne e in via Mare. "È inconcepibile che l'acqua manchi per tre giorni di fila e che, tra tutti i centri del Nord Ovest, Porto Torres risulti il più penalizzato – afferma il sindaco Massimo Mulas -. Da tempo stiamo chiedendo con forza che vengano completate tutte le opere che erano state promesse anche su questo fronte, e che ancora tardano a vedere la luce. Non si può continuare a ricevere l'acqua a singhiozzo: il rifacimento delle condotte è una priorità irrinunciabile".

