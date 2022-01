Saranno completati nella giornata di domani i lavori di riparazione da parte dell'Enas, Ente acque della Sardegna, sul tratto di acquedotto Coghinas 2 interessato dal cedimento che ha causato interruzioni e disagi per la popolazione. Lo ha annunciato Abbanoa.

La condotta rifornisce di acqua grezza i potabilizzatori Abbanoa di Truncu Reale (al servizio di Sassari, Porto Torres e Stintino), Monte Agnese (Alghero) e Castelsardo.

"Grazie al protocollo operativo definito dall'assessorato regionale ai Lavori pubblici – si legge in una nota – sono state attivate a fine mattina, in favore degli impianti Abbanoa di Truncu Reale e Monte Agnese, delle linee di rifornimento alternative da parte di Enas e del Consorzio di Bonifica della Nurra che hanno consentito di sopperire al 60 per cento del fabbisogno ordinario sfruttando il bacino del Cuga”.

"I tecnici di Abbanoa – aggiunge il comunicato – hanno proceduto tutta la giornata a eseguire una serie di manovre in rete e negli impianti per tenere quanto più possibile in esercizio la rete idrica cittadina. Rispetto ai precedenti interventi, quindi, le restrizioni risultano notevolmente contenute”.

Poi il dettaglio degli interventi:

- A Sassari erogazione ripristinata dal primo pomeriggio nei quartieri alimentati in via esclusiva da Truncu Reale tramite il serbatoio e la condotta di Monte Oro: Centro Storico, Monte Rosello basso, Sacro Cuore, Latte Dolce, Santa Maria di Pisa, Porcellana e Piandanna.

- Nessuna interruzione nei quartieri alimentati dalla condotta a gravità di Monte Fiocca: Li Punti, San Giovanni, Sant'Orsola, Caniga, La Landrigga, Bancali, Ottava, San Quirico, San Giorgio, Predda Niedda e il carcere di Bancali. – Nessuna interruzione anche nelle zone rifornite dal Serbatoio Quota 300 di Serra Secca, alimentato solo parzialmente da Truncu Reale: Luna e Sole, Prunizzedda e Monte Rosello Alto e Carbonazzi.

- A Porto Torres è stata attivata l'integrazione dai pozzi locali che può garantire soltanto parzialmente il fabbisogno del centro abitato.

"Sono previsti quindi disservizi fino a conclusione della riparazione della condotta dell'Enas e al riavvio degli impianti. Stessa situazione per quanto riguarda Stintino, Castelsardo e Tergu”, conclude la nota di Abbanoa.

