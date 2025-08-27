Nuova luce ai giardinetti di piazza Repubblica, nel comune di Uri. Due anni fa il l'amministrazione comunale aveva partecipato a un bando della Ras- Regione Autonoma della Sardegna destinato alla manutenzione dei parchi urbani.

Nei giorni scorsi è arrivata una buona notizia al Comune che ha ottenuto un finanziamento di 40.000,00 euro per realizzare un nuovo impianto di illuminazione notturna a Led nei giardinetti interessati, un intervento importante, atteso e parte integrante del programma elettorale. La rete di illuminazione ha una duplice finalità: rendere fruibile il parco anche nelle ore notturne e realizzare un effetto preventivo nei confronti dei fenomeni di criminalità.

A seguire in prima persona il progetto è stato l'assessore Antonio Michele Fiori che in prima persona ha coordinato il procedimento in collaborazione con l'ufficio tecnico. Un passo concreto, che si somma agli altri percorsi nel corso degli ultimi nove anni, per rendere Uri sempre sicura e vivibile.

