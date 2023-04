Vanno avanti, in maniera incessante, i lavori di restauro della Chiesa di Santa Bellina, situata nelle campagne di Nughedu San Nicolò.

L'intervento di recupero dell'edificio, molto caro alla popolazione del centro del Monte Acuto, è stato voluto dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Michele Carboni.

«Ridare dignità a un santuario tanto caro alla comunità nughedese è stata forse la promessa che con più orgoglio rivendichiamo», ha dichiarato lo stesso primo cittadino.

«Abbiamo recuperato - ha aggiunto Carboni – le mura delle due chiese di Santa Bellina e San Paolo quasi allo scadere viste le condizioni in cui versavano da oltre trent’anni e siamo in attesa dell’ultimo parere della soprintendenza relativamente al tetto e alla parte archeologica per poter spendere i finanziamenti già ottenuti e completarne finalmente il recupero, dopo un lungo e minuzioso lavoro da parte di tecnici comunali e amministratori».

«Per questo sarà un onore ancor più grande partecipare alla Santa Messa che domani 1 Maggio verrà celebrata dal nostro parroco proprio nel santuario campestre, con l’augurio di poter vedere i lavori conclusi entro l’estate».

La festa è stata organizzata dall'associazione culturale Camineras. La statua della Santa è attualmente ospitata nella Chiesa di San Sebastiano.

