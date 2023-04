Con un’ordinanza firmata oggi dal sindaco di Nughedu San Nicolò, Michele Carboni, è stato disposto il divieto di transito dei mezzi pesanti con massa complessiva superiore alle 3,5 tonnellate nella strada comunale “S’arzola udule-Oronide”.

«A seguito di un sopralluogo del personale dell’ufficio tecnico – fanno sapere gli amministratori – si è riscontrato che in quella strada sussistono diverse situazioni di pericolo dovute al cedimento dei muri perimetrali su vari punti. Pertanto – concludono – si è ritenuto necessario e opportuno disciplinare la viabilità dei mezzi pesanti in quella strada comunale, al fine di salvaguardare le caratteristiche strutturali della piattaforma stradale, onde evitare l’aggravarsi dell’attuale cedimento, con possibili situazioni di pericolo emergenti per la pubblica incolumità e la sicurezza dei mezzi in transito. Il problema potrebbe creare una situazione di pericolo per i mezzi che vi transitano e per i terreni privati sottostanti».

L’amministrazione comunale del paese del Monte Acuto ha deciso di intervenire per la messa in sicurezza del piazzale cittadino di San Nicola.

