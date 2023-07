Anche il territorio comunale di Nughedu San Nicolò non è stato risparmiato dalla piaga degli incendi. Un rogo, infatti, ha interessato la zona sotto Monte Pirastru.

Una vicenda che ha fatto andare su tutte il sindaco del piccolo centro del Monte Acuto, Michele Carboni: «Il fuoco appiccato non è solo un reato - queste le sue parole -, ma una vera dichiarazione di guerra ad una intera comunità. È un gesto vile e meschino perpetrato da chi meriterebbe che la sorte gli girasse le spalle una volta per tutte. Per questo è necessario che ognuno di noi faccia la sua parte, vigilando, monitorando e segnalando qualsiasi atteggiamento sospetto alle autorità competenti, in ogni momento. Non possiamo permettere che vengano messe ancora a repentaglio vite umane mentre provano a distruggerci».

Per potenziare la lotta contro gli incendi, la Giunta comunale ha deciso di stanziare 20mila euro a favore della compagnia barracellare. «La compagnia barracellare - si legge nella delibera -, dotata di personale di provata capacità professionale sotto l’aspetto operativo e di conoscenza del territorio, come ogni anno, ha istituito una squadra di pronto intervento e un servizio di pattugliamento, svolto da numero due/tre pattuglie, composta da due unità ciascuna, munita di binocoli e cellulare nell’ambito del servizio antincendio della campagna 2023».

