L’amministrazione comunale di Nughedu San Nicolò annuncia la creazione del Gruppo Comunale volontari di Protezione Civile.

Chiunque fosse interessato a svolgere tale attività di volontariato può rivolgersi agli Amministratori Comunali ed esprimere il proprio consenso tramite l’apposito modulo, che dovrà essere inviato all’indirizzo email: protocollo@comunenughedusn.it o consegnato per mano presso gli Uffici Comunali.

Sempre nel paese del Monte Acuto si è svolta una riunione per il progetto di formazione promosso e cofinanziato dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco, Michele Carboni.

«Dalla mattina del 27 febbraio infatti, presso la sede di Nughedu San Nicolò partirà il nuovo corso Oss nelle stesse modalità del precedente, che ha visto formare e inserire nel mondo del lavoro ben dieci partecipanti e su cui l’amministrazione ha contribuito per la metà del costo del corso, a dimostrazione di quanto sia importante per noi dare nuove opportunità ai nostri residenti», spiega il primo cittadino. Aggiungendo: «Dare la possibilità di acquisire nuove competenze in un settore in notevole espansione come quello dei servizi alla persona è stato un punto cardine del nostro programma, a tutt’oggi ampiamente rispettato. Sono state fatte scelte di bilancio impegnative per fare ciò, ma i risultati sono stati ampiamente positivi. C’è ancora qualche posto disponibile sul corso serale che partirà a brevissimo. Per qualsiasi informazione è possibile fare riferimento agli amministratori».

Intanto, sempre a Nughedu San Nicolò, è partito un altro importante servizio, questa volta nella biblioteca comunale gestita dal Gruppo Ali di Cagliari. «Si potrà prenotare - si legge nell'avviso - prenotare la tua visita medica nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale».

