Aveva seminato il panico nelle vie di Sassari dandosi alla fuga con l’auto dopo essere sfuggito all’alt imposto dalla Polizia Stradale in via Asproni.

I fatti nella serata del 28 maggio scorso, con il protagonista del folle gesto che per sottrarsi al controllo non aveva esitato a percorrere alcune vie in contromano nonché ad attraversare il centro di Piazza d’Italia, dove alcuni passanti erano stati costretti a spostarsi per non essere travolti dall’auto.

L’inseguimento si era protratto per diversi minuti sino a quando il conducente era riuscito a far perdere le proprie tracce dopo aver imboccato un vicolo del centro storico.

Le indagini hanno oggi consentito di identificare il fuggitivo, che è risultato fra l’altro sprovvisto della patente di guida.

L’uomo è stato denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale e sanzionato in via amministrativa per le infrazioni commesse durante la fuga.

(Unioneonline/v.l.)

