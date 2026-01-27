Si chiama Ninneddu, e per sua natura ha un luminoso manto bianco, tipico degli asinelli albini del Parco nazionale dell’Asinara. E’ venuto al mondo nei giorni scorsi, il primo asinello bianco nato nel 2026, nell’azienda del medico veterinario Giovannantonio Pilo, situata nella zona di Bancali, a Sassari. Il piccolo, in perfette condizioni di salute, è di razza pura, esemplare che in Sardegna si è sviluppata in modo particolare nell’isola dell'Asinara, un batuffolo bianco che trotterella di fianco alla madre Donosa e la zia Sitziedda. Il nuovo arrivato è simbolo di vita importante, segno di una programmazione che spinge alla tutela della fauna. Il suo nome Ninneddu, non nasce per caso ma, come per i cavalli selezionati, quest’anno come previsto doveva avere come iniziale la lettera enne. L’azienda di Giovannantonio Pilo alleva anche asinelli sardi, sempre in purezza come testimoniato dall’iscrizione all’Ente selezionatore nazionale Anareai. Gli animali originari dell’isola dell’Asinara, custoditi con cura e passione dal loro veterinario, da sempre sono protagonisti di fiere che si svolgono nel resto della Penisola, iniziative che mettono in mostra la loro bellezza e tenerezza.

