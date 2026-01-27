Sopralluogo all'impianto di trattamento della posidonia di San MarcoLavori quasi terminati
Sopralluogo nella zona industriale di San Marco per verificare lo stato di avanzamento dei lavori per la realizzazione di un polo di trattamento della posidonia in esubero. L’impianto è quasi pronto, come hanno potuto verificare il sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto, l’assessore all’Ambiente Raniero Selva, il presidente del Consiglio comunale Mimmo Pirisi e il presidente della Commissione Ambiente Christian Mulas, alla presenza della presidente del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari Simona Fois, del direttore generale Salvatore Demontis e dei tecnici responsabili del procedimento. Nei quattro ettari di terreno del Consorzio sta per entrare in funzione un centro strategico per la gestione della posidonia e delle terre di spazzamento. Con ogni probabilità, già dalla prossima primavera potranno essere conferite le prime quantità di materiale raccolto sugli arenili della Riviera del Corallo. L’impianto è progettato per il trattamento dei cumuli provenienti dalle spiagge, composti prevalentemente da frazione organica (alghe, piante acquatiche, posidonia), frazione minerale (sabbia e conchiglie) e rifiuti antropici, incluse plastiche e microplastiche. La sabbia, che rappresenta circa il 60% del materiale, verrà separata e lavata tramite un processo di soil washing e potrà essere riportata sulla spiaggia di provenienza. Il centro sarà inoltre in grado di trattare le terre di spazzamento, evitando il conferimento in discarica di ghiaia e terra. <La gestione della posidonia rappresenta un onere costante e impegnativo per la città di Alghero>, spiega il sindaco Raimondo Cacciotto. <La messa in funzione del centro di trattamento è un passo decisivo che ci consentirà di ottimizzare le risorse, ridurre gli accumuli e affrontare in modo strutturale un problema che incide sulla fruibilità delle spiagge e sull’immagine della città>. L’intervento è frutto della sinergia tra Comune di Alghero, Provincia di Sassari e Consorzio Industriale Provinciale, che nell’aprile 2020 hanno sottoscritto un accordo di programma, sostenuto da un investimento di 5 milioni di euro finanziati con risorse del PNRR. <La tutela dei litorali è una priorità dell’Amministrazione - aggiunge l’assessore all’Ambiente Raniero Selva - e questo impianto rappresenta un tassello fondamentale per migliorare in modo concreto la gestione della posidonia spiaggiata>.