È un esempio di cittadinanza attiva quello mostrato da uno dei residenti di Castelsardo che ha deciso di mettere un “avviso” rivolto agli incivili, i quali quotidianamente abbandonano i sacchi della spazzatura nei cestini portarifiuti, posizionati in alcuni angoli della città.

Nel foglio affisso su uno dei contenitori è scritto: «Ai signori maleducati che hanno la brutta abitudine di mettere le buste di plastica, di umido e quant’altro: siete pregati di tenerla a casa dove passerà l’operatore ecologico».

Un messaggio chiaro a chi scarica rifiuti in maniera non corretta, contribuendo al degrado cittadino. La spazzatura, spesso, deborda dai cestini pubblici creando una situazione poco decorosa per l’immagine della città turistica. Un biglietto da visita inadeguato considerando che Castelsardo è uno dei Comuni che ha ottenuto il riconoscimento Plastic Free, attestando l’attenzione da parte dell’amministrazione comunale verso il decoro e l’ambiente, anche con sistemi di raccolta urbana all’avanguardia, con isole ecologiche dotate di impianti di videosorveglianza.

