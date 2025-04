Sequestrata dalla polizia stradale di Sassari una grande quantità di merce contraffatta e con famosi brand. L’intervento è avvenuto nei giorni scorsi in piazza Santa Maria, nel capoluogo turritano, intorno alle due di notte.

Gli agenti, insospettiti dal comportamento del conducente di un furgoncino, lo hanno fermato. L’ispezione successiva dell’interno del mezzo ha rivelato la presenza, celata sotto alcuni teli, di un ingente quantitativo di articoli di abbigliamento, accessori, borse e calzature recanti i marchi delle più note case di moda internazionali.

I prodotti, pur contraffatti, erano realizzati in modo molto fedele all’originale tanto che avrebbero potuto trarre in inganno chi li avesse voluti comprare. Tra i marchi falsi i poliziotti hanno rinvenuto quelli di Prada, Louis Vuitton, Gucci, Moncler, Diesel, Armani, Nike e molti altri. L’uomo ha riferito di lavorare come ambulante nei mercatini di Sassari e Olbia e di aver acquistato la merce da venditori di origine campana e siciliana. Sequestrata la merce l’uomo è stato denunciato per il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

