La Basilica di San Gavino a Porto Torres sarà il palcoscenico dell’Equi Noiz Trio, una formazione atipica che esplora le infinite possibilità timbriche di un organico raro composta da Federico Bonifazi al pianoforte, composizioni e arrangiamenti, Francesco Lento alla tromba e al flicorno, Paolo Carta Mantiglia al sax contralto e clarinetto basso.

Il concerto, inserito nel calendario delle XXI edizione di Musica & Natura, è in programma domani, mercoledì 29 luglio alle 21.30, nella chiesa millenaria una delle suggestive location scelte dall’Associazione Musicando Insieme, promotrice della manifestazione.

L’ensemble proporrà un progetto musicale originale nel quale il jazz incontra la musica classica e il repertorio contemporaneo attraverso un linguaggio ricco di contaminazioni e ricerca espressiva. La particolarità dell’Equi-Noiz Trio risiede nell’assenza di una tradizionale sezione ritmica: il pianoforte assume il ruolo di elemento armonico e propulsivo, creando lo spazio ideale per il dialogo serrato tra gli strumenti a fiato.

L'assenza dei tipici strumenti ritmici, quali il contrabbasso e la batteria permette al pianoforte di diventare motore ritmico e armonico, mentre i fiati fanno trama, intrecciandosi in contrappunti serrati e dialoghi intimi. Il programma comprenderà una rilettura personale di celebri standard jazzistici, brani appartenenti al mondo della musica pop e temi di derivazione classica, accanto a composizioni originali firmate da Federico Bonifazi.

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