Siligo, piccolo paese del Meilogu, si prepara a celebrare, ancora una volta, la festa della salsiccia. L'evento, organizzato dalla Pro loco con il patrocinio della Regione Sardegna e del comune amministrato dal sindaco Giovanni Porcheddu, si articolerà in due giorni.

Venerdì 8 dicembre, alle 11, è prevista l'apertura degli stand con il gruppo folk Santa Maria di Bubalis e il fisarmonicista Giuseppe Cubeddu. Alle 15 è previsto un laboratorio della salsiccia, mentre alle 15.30 spazio al tiro alla fune femminile. Alle 17 è in programma una serata di balli di gruppo in piazza Garibaldi con il fisarmonicista Antonio Tanca. Alle 20 spazio musicale con Dj Martino in piazza Garibaldi.

Sabato 9 dicembre, dalle 10 alle 15, sarà la volta dei giochi tradizionali a cura della Uisp di Sassari. Alle 12 si terrà un nuovo laboratorio della salsiccia. Alle 15 partirà la caccia al tesoro. Alle 17 nuovo appuntamento con la musica grazie ai "Ballos in carrela 'e piatta", in piazza Garibaldi. Parteciperanno i gruppi folk San Pietro di Ittiri e Santa Maria di Bubalis di Siligo accompagnati da Lorenzo Chessa alla fisarmonica, Salvatore Usai alla chitarra e le voci di Giovanni Magrini e Marco Sias. Chiuderà la manifestazione, alle 20, Dj Martino.

