Le Case di Comunità in Rosa arrivano a Ittiri, Bonorva e Thiesi. A partire dal 12 ottobre l’iniziativa farà tappa a Ittiri, presso la Casa di Comunità del paese dove sarà possibile effettuare visite senologiche gratuite dedicate alle donne di età compresa tra 30 e 45 anni. Le visite si svolgeranno dalle 9 alle 17 con prenotazioni dalle 10 alle 12 che potranno essere effettuate entro l’8 ottobre. L’iniziativa rientra nel progetto “Le Case di Comunità in Rosa” promosso da Asl Sassari, dedicato alla sensibilizzazione e alla prevenzione del tumore al seno.

Durante la giornata saranno inoltre presenti professionisti e specialisti per approfondire temi di interesse per la salute della donna e confrontarsi con la comunità. Si tratta di giornate finalizzate alla sensibilizzazione della donna sul tema del tumore al seno. Una iniziativa di prevenzione itinerante che toccherà anche i comuni di Bonorva, il 19 ottobre, e il comune di Thiesi in programma lunedì 26 ottobre. Questa mattina le visite senologiche promosse nell'ambito del Distretto socio sanitario di Alghero, si sono tenute proprio nella città della Riviera del Corallo.

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