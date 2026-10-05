Tissi, via alla gara da 450 mila euro per il nuovo punto di ristoro all’ex MaProgetto complessivo da 670 mila euro. L'opera è finanziata in gran parte con i fondi regionali
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Il Comune di Tissi ha avviato la gara per la riqualificazione del complesso ex MA, destinato a ospitare un punto di ristoro. La determinazione dell’area tecnica del 2 ottobre (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it) dispone l’affidamento dei lavori attraverso una procedura aperta, con aggiudicazione al prezzo più basso.
Il progetto complessivo ammonta a 670 mila euro, finanziati con 600 mila euro di fondi regionali del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 e 70 mila euro di risorse comunali.
Il Comune ha scelto la procedura aperta per garantire una platea più ampia di concorrenti e, secondo quanto riportato nella determinazione, maggiore rapidità rispetto a una procedura negoziata. Il bando sarà pubblicato per 30 giorni sul sito del Comune, della Regione e sulla banca dati nazionale dei contratti pubblici.
(Unioneonline/En.Ne.)