Zucchero è l’artista prescelto per il Capodanno 2027 a Sassari. La firma del contratto però non c’è ancora. Nel frattempo una delibera, firmata dal settore Cultura, Turismo e Grandi Eventi, ha dato semaforo verde per avviare la procedura di gara “all’affidamento della prestazione artistica dal vivo del cantante e della band del Capodanno 2027 per un importo a base d’asta, sopra soglia, di 633mila oltre all’Iva dovuta per legge”.

L’amministrazione comunale si è rapportata con l’Agenzia “Friends & Partners”, titolare delle prestazioni artistiche dal vivo del cantautore, “la quale- continua il documento - ha concesso l’esclusiva per Sassari del suddetto artista al promoter locale Gian Production”.

Nei costi previsti dal budget, e “ritenuti in linea con i valori di mercato per eventi similari”, tra gli altri, rientrano la performance, i voli di andata e ritorno, il vitto e l’alloggio. Conferito pure l’incarico di responsabile unico del progetto alla funzionaria del settore Filippa Marrone.

Nei giorni scorsi, in una commissione consiliare, si era discusso dell’evento rimarcando che, pur mancando pochi dettagli, mancava ancora l’ultima sottoscrizione dell’artista. Intanto sorgono già le prime polemiche politiche sull’evento firmate da Fratelli d’Italia. “Quanto costa realmente il Capodanno di Sassari e quale ritorno economico produce per la città?”, si chiedono i consiglieri comunali del partito Roberto Cadeddu, Pietro Pedoni e Maurizio Usai.

I tre fanno i conti e ipotizzano una spesa totale “che potrebbe superare 1,6 milioni di euro”.

“Di fronte a cifre di questa portata - sottolineano Cadeddu, Pedoni e Usai - non è sufficiente parlare genericamente di promozione turistica. Se il Capodanno viene considerato un investimento strategico, bisogna dimostrarne il ritorno economico con dati concreti”. E chiedono allora alla giunta “di fornire i dati ufficiali sui flussi turistici degli ultimi tre Capodanni, con particolare riferimento alle edizioni con Gianna Nannini e Max Pezzali, sulla provenienza dei visitatori, sulla loro permanenza media e sulla spesa sostenuta sul territorio”.

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